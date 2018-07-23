Глава Адыгеи и президент Абхазии договорились о развитии экономического сотрудничества

Абхазия стала одним из крупных торговых партнеров Адыгеи, в дальнейшем экономическое сотрудничество планируется усилить

Об этом договорились президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе переговоров в Сухуми. Они прошли 21 июля в рамках официального визита делегации Адыгеи на празднование 100-летия 7-й военной базы, которая стала правопреемницей майкопской 131-й бригады.

«Наши отношения успешно развиваются. Мы видим результаты нашей совместной работы. Это касается взаимодействия по линии парламентов двух республик, общественных палат, в сфере образования и науки, культуры и здравоохранения», — отметил глава Адыгеи.

В экономической сфере Абхазия является одним из крупных торговых партнеров Адыгеи. В прошлом году удельный вес товарооборота с Абхазией в общем объеме составил 5,5%. Доля экспорта в Абхазию составляет 12,5% в общем объеме экспорта Адыгеи. В Абхазию поставляется молочная продукция, мед, растительное масло, алкогольные и безалкогольные напитки, стройматериалы, гофрокартон, бытовая химия, древесина и изделия из нее.

В ходе переговоров глава Адыгеи призвал активнее вовлекать бизнес в сложившееся сотрудничество. Президент Абхазии поддержал предложения Кумпилова, а также акцентировал внимание на том, что все позитивные результаты сотрудничества братских республик служат и укреплению дружеских и партнерских связей Абхазии с Россией в целом.

На расширенной встрече Мурат Кумпилов вручил президенту Абхазии Раулю Хаджимбе высшую награду республики — медаль «Слава Адыгеи».