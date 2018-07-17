Глава Адыгеи и президент Абхазии примут участие в торжествах в честь 100-летия мотострелковой бригады

В Адыгее и Абхазии пройдут мероприятия в честь 100-летия 7-й Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы

Это одно из старейших соединений вооруженных сил РФ. Оно более 50 лет дислоцировалось в Майкопе, потом было переведено в Абхазию. В связи с этим торжества отметят в двух республиках: 20-21 июля гости и ветераны соединения приедут в Гудауту. В Майкопе празднования состоятся 27 июля.

«Во время телефонного разговора глава Адыгеи Мурат Кумпилов и президент Абхазии Рауль Хаджимба договорились о совместном визите на праздничные мероприятия, которые пройдут на территории военной базы в Гудауте», — сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Во время встречи с Кумпиловым ветераны соединения вспоминали об историческом пути бригады. Глава Адыгеи отметил, что за свою вековую историю дивизия прошла большой ратный путь, внесла значимый вклад в укрепление обороноспособности страны.

«Бойцы дивизии охраняли и обороняли Черноморское побережье во время Великой Отечественной войны, освобождали от немецко-фашистских захватчиков Кубань и Адыгею, воевали в Польше, Чехословакии. Позже защищали целостность России в горячих точках, в составе коллективных сил выполняли задачу по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта. Какими бы трудными и опасными ни были боевые задачи, бойцы дивизии старались выполнять их на высоком уровне, демонстрировали отвагу, самоотверженность и верность долгу», — сказал Кумпилов.

Военную базу создали в июле-сентябре 1918 года на Южном фронте как 1-ю Курскую пехотную дивизию. В дальнейшем ее переименовали в 9-ю горнострелковую дивизию, а после этого в 131-ю бригаду и 7-ую Краснодарскую Краснознаменную военную базу.