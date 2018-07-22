На Кубани в ДТП с грузовиком и автобусом погибли ребенок и водитель легковушки

В Павловском районе днем 22 июля произошла дорожная авария с участием трех транспортных средств

ДТП случилось на 1183 км трассы М4 «Дон».

По предварительным данным, водитель грузовика столкнулся с легковой автомобиль, которая ехала в попутном направлении, после чего врезался припаркованный автобус.

На месте аварии погибли водитель легковушки и ребенок, который ехал в этой машине. В больницу доставили пассажирку легкового автомобиля и водителя автобуса, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ДПС.