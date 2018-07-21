В Адыгее мужчина убил бывшую жену с сожителем и дочь, а потом себя

Перестрелка со смертельным исходом произошла в пятницу, 20 июля, в адыгейском селе Красногвардейском

По предварительным данным, местные жители вступили в конфликт, в котором вскоре применили огнестрельное оружие. Три человека погибли на месте, еще один скончался в машине скорой помощи.

21-летний местный житель был госпитализирован в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости.

По данным источника «Интерфакса», мужчина застрелил бывшую жену, ее сожителя и свою дочь. Впоследствии он покончил жизнь самоубийством.