Двое полицейских убиты при нападении на наряд ДПС в Дагестане
Дагестан Елена Лободина
Неизвестные напали на наряд ДПС в Кизилюртовском районе Дагестана, есть жертвы
Инцидент произошел в пригороде Кизилюрта — поселке Стальском. В результате погибли двое полицейских, один ранен, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. РИА Новости сообщает об одном погибшем.
По информации РЕН ТВ, нападавшие обстреляли автомобиль с полицейскими.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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