Двое полицейских убиты при нападении на наряд ДПС в Дагестане

Неизвестные напали на наряд ДПС в Кизилюртовском районе Дагестана, есть жертвы

Инцидент произошел в пригороде Кизилюрта — поселке Стальском. В результате погибли двое полицейских, один ранен, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. РИА Новости сообщает об одном погибшем.

По информации РЕН ТВ, нападавшие обстреляли автомобиль с полицейскими.

Обстоятельства происшествия выясняются.