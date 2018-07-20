Двое полицейских убиты при нападении на наряд ДПС в Дагестане

Дагестан

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Неизвестные напали на наряд ДПС в Кизилюртовском районе Дагестана, есть жертвы

Инцидент произошел в пригороде Кизилюрта — поселке Стальском. В результате погибли двое полицейских, один ранен, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. РИА Новости сообщает об одном погибшем.

По информации РЕН ТВ, нападавшие обстреляли автомобиль с полицейскими.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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