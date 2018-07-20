Житель Майкопа по почте отправил в Москву посылку с пчелами

Из Майкопа в Москву посылку с живыми пчелами доставили экспресс-отправлением

По данным сотрудников почты, EMS-отправления для пересылки насекомых бывают редко. Водитель-курьер, который доставлял пчел, постарался создать для насекомых максимально комфортные условия. Пчел перевозили в кабине почтового автомобиля на переднем сиденье.

«Семь пчеломаток везли в специальной деревянной коробке с тремя круглыми ячейками. В столице Адыгеи коробка была оборудована сеткой со специальной надписью: "Осторожно. Живые пчелы. Не переворачивать, на солнце не держать"», — отметили в пресс-службе «Почты России».

При пересылке за три дня ни одно насекомое не пострадало. Посылку уже вручили адресату.