Ростовчане могут не доехать до Крыма из-за долгов «Донавтовокзала»

Из-за долгов «Донавтовокзала» жители Ростовской области могут не попасть в Ставрополь, Ялту и Феодосию

Перевозки в эти города осуществляет Ростовская транспортная компания.

«Автобусы РТК уже перестали ходить в станицу Тацинскую в начале года. Около десяти тысяч человек остались без нормальной автобусной связи с донской столицей. Транспортная компания не может себе позволить на протяжении долгого времени просто терпеть колоссальные убытки» , — отмечает президент Ассоциации Работников Транспорта и Туризма Ирина Ал Зирки.

«Донавтовокзал» имеет долги перед восемнадцатью перевозчиками, являющимися членами Ассоциации работников транспорта и туризма (АРТТ), которые тоже находятся на грани банкротства. На сегодняшний день организация не выплатила транспортным компаниям более ста миллионов рублей.

«Невыполнение договорных обязательств автовокзала может лишить молодежь области возможности поступления в ростовские высшие учебные заведения и оставить сотни тысяч людей без отпуска. Кроме того, "Донавтовокзал" не исполнил решение суда от 6 июня, по-прежнему не выплатив РТК сумму от реализованных билетов за перевозку пассажиров, багажа и ручной клади в марте 2018 года», — говорит Ал Зирки.

Как рассказала Ал Зирки в беседе с корреспондентом Юга.ру, «Донавтовокзал» обслуживает большинство междугородних перевозок: «Ситуация действительно критическая. Перевозчики терпят долги только потому что боятся, что их маршруты отдадут другим. Начинают кредитоваться, чтобы не забрали. Но как долго может это продолжаться? Наступает ужу критическая точка».