Ростовчане могут не доехать до Крыма из-за долгов «Донавтовокзала»

Ростовская область

Распечатать

Из-за долгов «Донавтовокзала» жители Ростовской области могут не попасть в Ставрополь, Ялту и Феодосию

Перевозки в эти города осуществляет Ростовская транспортная компания.

«Автобусы РТК уже перестали ходить в станицу Тацинскую в начале года. Около десяти тысяч человек остались без нормальной автобусной связи с донской столицей. Транспортная компания не может себе позволить на протяжении долгого времени просто терпеть колоссальные убытки» , — отмечает президент Ассоциации Работников Транспорта и Туризма Ирина Ал Зирки.

«Донавтовокзал» имеет долги перед восемнадцатью перевозчиками, являющимися членами Ассоциации работников транспорта и туризма (АРТТ), которые тоже находятся на грани банкротства. На сегодняшний день организация не выплатила транспортным компаниям более ста миллионов рублей.

«Невыполнение договорных обязательств автовокзала может лишить молодежь области возможности поступления в ростовские высшие учебные заведения и оставить сотни тысяч людей без отпуска. Кроме того, "Донавтовокзал" не исполнил решение суда от 6 июня, по-прежнему не выплатив РТК сумму от реализованных билетов за перевозку пассажиров, багажа и ручной клади в марте 2018 года», — говорит Ал Зирки.

Как рассказала Ал Зирки в беседе с корреспондентом Юга.ру, «Донавтовокзал» обслуживает большинство междугородних перевозок: «Ситуация действительно критическая. Перевозчики терпят долги только потому что боятся, что их маршруты отдадут другим. Начинают кредитоваться, чтобы не забрали. Но как долго может это продолжаться? Наступает ужу критическая точка»

Крым Курорты и туризм Ростов-на-Дону Транскам
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Ученые сообщили о создании новой вакцины против ВИЧ
Сборные Франции и Бельгии проведут матч за выход в финал ЧМ
Ростовчане могут не доехать до Крыма из-за долгов «Донавтовокзала»
В Краснодаре на улице Шевченко откроют ярмарку с продукцией местных фермеров
Экс-прокурора Адыгеи Большедворского рекомендовали на пост прокурора Севастополя
Власти Краснодара разъяснили предпринимателям порядок размещения ларьков

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале