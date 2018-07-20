В Адыгее определили рынки для развития конкуренции

Федеральный центр определил ключевые показатели для развития конкуренции по 41 рынку, по 32 из них достигнуты ключевые показатели

Об этом сообщил премьер-министр Адыгеи Александр Наролин.

Поставлена задача разработать мероприятия по достижению ключевых показателей развития конкуренции по четырем рынкам: дошкольного образования, медицинских услуг, социальных услуг инвалидам и престарелым гражданам, а также лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов. До 1 сентября 2018 года планируется завершить работу по утверждению ключевых показателей.

«Два рынка — вылова водных биоресурсов и переработки водных биоресурсов — не являются актуальными для Адыгеи, считают в правительстве республики. Не планируется включать в перечень ключевых показателей еще три рынка: психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование», — сказал Александр Наролин.

По данным ФАС России, в Адыгее уже выполнены основные требования стандарта развития конкуренции. Удалось превысить установленный целевой показатель по развитию розничной торговли и обеспечить высокий уровень развития рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства.