В Адыгее определили рынки для развития конкуренции

Адыгея

Распечатать

Федеральный центр определил ключевые показатели для развития конкуренции по 41 рынку, по 32 из них достигнуты ключевые показатели

Об этом сообщил премьер-министр Адыгеи Александр Наролин.

Поставлена задача разработать мероприятия по достижению ключевых показателей развития конкуренции по четырем рынкам: дошкольного образования, медицинских услуг, социальных услуг инвалидам и престарелым гражданам, а также лабораторных исследований для выдачи ветеринарных сопроводительных документов. До 1 сентября 2018 года планируется завершить работу по утверждению ключевых показателей.

«Два рынка — вылова водных биоресурсов и переработки водных биоресурсов — не являются актуальными для Адыгеи, считают в правительстве республики. Не планируется включать в перечень ключевых показателей еще три рынка: психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, среднее профессиональное и высшее профессиональное образование», — сказал Александр Наролин.

По данным ФАС России, в Адыгее уже выполнены основные требования стандарта развития конкуренции. Удалось превысить установленный целевой показатель по развитию розничной торговли и обеспечить высокий уровень развития рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес ФАС
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Краснодарца будут судить за мошенничество на полмиллиарда рублей
Власти Кубани пообещали сдать проблемный ЖК «Суджук Кале» в Новороссийске до конца года
На Кубани в выходные прогнозируют дожди
В Краснодаре автомобиль столкнулся с трамваем
В Адыгее состоится Майкопский международный кинофестиваль
В Краснодаре в 2019 году планируют отремонтировать Тургеневский мост

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале