ЦБ РФ отозвал лицензию у еще одного ростовского банка

Ростовская область, Вся Россия

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Центральный банк России 20 июля отозвал лицензию у ростовского Южного регионального банка (ЮРБ)

Как сообщается на сайте ЦБ, в отношении ЮРБ неоднократно применялись меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации деятельности, в связи с чем ЦБ принял решение отзозвать лицензию на осуществление банковских операций, говорится в сообщении регулятора.

ЮРБ является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 487-е место в банковской системе России.

Как сообщали Юга.ру, ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс» и у «Русского Национального Банка».

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