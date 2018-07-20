Сочинца будут судить за покупку анаболических стероидов из Беларуси

Краснодарский край

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Сотрудники Сочинской таможни задержали посылку с запрещенными веществами, прибывшую из Беларуси

Груз был адресован 24-летнему жителю Сочи. После того, как парень получил посылку, его остановили сотрудники отдела борьбы с контрабандой наркотиков Сочинской таможни. На вопрос о содержимом посылки молодой человек ответил, что это препараты, которые он заказал для себя, чтобы улучшить спортивные показатели, так как занимается тяжелой атлетикой. Он рассказал, что заказал все это через интернет на сайте для доставки почтой из Беларуси.

Сотрудники таможни обнаружили и изъяли семь коробок, четыре ампулы, одну банку и пять пакетов с препаратами анаболического ряда. Экспертиза показала, что препараты содержали сильнодействующие вещества — анаболические стероиды 1-тестостерон, оксандролон и станозолол общей массой 106,2 грамма, передает пресс-служба Сочинской таможни.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение сильнодействующих веществ), предусматривающей до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Сочи Таможня
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