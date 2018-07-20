На дачах под Краснодаром газифицируют более 7 тыс. домов

В Краснодаре в районе Ростовского шоссе начали газификацию 13 садовых товариществ, где живут более 20 тыс. человек

Процесс газификации включит несколько этапов. Сначала построят подводящий газопровод высокого и среднего давления, а также 14 газорегуляторных пунктов. Затем проложат разводящие сети к домам. Газ проведут по инвестиционной программе.

«Для Краснодара этот проект имеет большую социальную значимость. В границах города находится более 200 садовых товариществ и большинстве случаев люди в них живут круглый год. Это первый опыт привлечения инвестора к решению проблемы газификации. Если он будет успешным, то используем его для остальных дачных территорий», — сказал мэр Евгений Первышов.

Специалисты уже оформили документацию по планировке и межеванию территорий. Разрешения на строительство тоже получены. Рабочие приступили к строительным и монтажным работам.

Инвестором выступает компания «Ростовгазстрой», которая оплатит около 70% затрат. В администрации города пояснили, что стоимость подключения для абонентов, а также условия рассрочки платежей в каждом отдельном случае будут указаны в договоре. Компания работает отдельно с каждым клиентом.

Представитель компании «Ростовгазстрой» Павел Бандуров пояснил, что на стоимость подключения будет влиять то, на каком этапе клиент вносит деньги. Сети останутся на балансе и обслуживании инвестора до полной реализации проекта. Он уточнил, что стоимость проекта — около 700 млн рублей. Ожидается, что срок окупаемости составит от пяти до девяти лет.

Житель садового товарищества «Авиатор» Виктор Кривошеев рассказал, что дачи пытались газифицировать с 2009 года. В 2010 году жители создали некоммерческое партнерство «Партнер газ», однако провести газификацию не получалось из-за отсутствия необходимых финансов. По словам Кривошеева, инвестор появился год назад.

Газифицировать все 13 товариществ, которые включают более 7 тыс. домов, планируют к концу 2019 года. Всего в пригороде 215 дачных поселков, газ проведен к 61 товариществу, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.