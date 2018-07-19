Мэрия Краснодар подала в суд 20 исков о сносе вышек сотовой связи

Администрация Краснодара подала в суды 20 исковых заявлений о сносе незаконно построенных вышек сотовой связи

Мэр Краснодара Евгений Первышов 19 июля провел совещание, на котором обсудили ситуацию по контролю за законностью установки конструкций с оборудованием для ретрансляции сигналов сотовых операторов.

Первышов поручил представителям оперативно мониторить ситуацию на своих территориях и передавать информацию в управление муниципального контроля, а также своевременно реагировать на обращения местных жителей, которые сообщают о строительстве вышек.

С 2016 года в администрацию Краснодара поступило 22 обращения из разных районов города с просьбой проверить законность установки вышек сотовой связи. Управление муниципального контроля провело проверки, которые выявили несколько объектов, возведенных без разрешения. В итоге в суды поступило 20 исков, передает пресс-служба администрации города.

Арбитражный суд Краснодарского края уже принял решение по одному из таких заявлений и постановил снести вышку сотовой связи на улице Клубничной в садоводческом товариществе «Родник» Прикубанского округа. Исполнительные листы направили судебным приставам.

Как сообщали Юга.ру, в начале июля мэрия Краснодара после жалоб жителей решила проверить правомерность установки вышек сотовой связи.