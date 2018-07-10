Власти Краснодара проверят законность строительства вышек сотовой связи в городе

После жалоб жителей Краснодара в мэрии приняли решение проверить правомерности установки конструкций с оборудованием для ретрансляции сигналов сотовых операторов

Ситуацию обсудили на совещании в администрации. Глава города Евгений Первышов поручил проанализировать ситуацию и усилить контроль за возведением таких сооружений.

По его словам, в мэрию поступают жалобы от горожан из разных районов, рядом с домами которых возводятся такие вышки.

«Это технологически сложное оборудование и по закону для такой конструкции необходимо получить разрешение на строительство с обязательным прохождением через градостроительный совет. Нужно провести детальный анализ ситуации в этом вопросе в Краснодаре. При выявлении незаконно возведенных вышек принимать меры к их демонтажу», — сказал Первышов.

В пример он привел ситуацию по ул. Ветеранов, 21. Там, по предварительным данным, вышку соорудили на участке, предназначенном для ИЖС. Сейчас по этому факту управление муниципального контроля проводит проверку. В случае, если конструкцию соорудили с нарушением законодательства и без разрешения, администрация через суд потребует снести конструкцию.