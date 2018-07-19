В Ростовской области введут единый норматив на подогрев воды

С 1 октября в Ростовской области плату за горячее водоснабжение будут рассчитывать с применением новых нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды

Нормативы будут едиными для всей Ростовской области — на подогрев 1 куб. метра холодной воды закладывается 0,054-0,066 Гкал. Норматив зависит от особенностей дома — есть ли в нем изолированные стояки, сушилки для полотенец, наружная сеть горячего водоснабжения.

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду, предусматривающие в составе платы за горячее водоснабжение две составляющие, действуют в Ростовской области с 2015 года. В тариф входит стоимость холодной воды, затраченной на приготовление горячей воды, по тарифу на холодную воду и стоимость тепловой энергии, затраченной на приготовление горячей воды, по тарифу за тепловую энергию.

Сейчас плата за горячую воду начисляется как в меньшем, так и в большем размере по сравнению с установленными нормативами. Зимой сумма может снижаться, так как есть возможность часть тепловой энергии распределить на отопление, а летом расти, потому что управляющие организации стремятся распределить стоимость всех коммунальных ресурсов, выставленных в их адрес со стороны ресурсоснабжающих организаций, в качестве коммунальной услуги населению. В дальнейшем такой возможности не будет. В каждый сезон плата за горячую воду будет рассчитываться одинаково.

Введение единого норматива, по словам министерства ЖКХ области, призвано упростить начисление платы за горячее водоснабжение. При централизованном горячем водоснабжении во всех случаях, независимо от показаний общедомовых приборов учета, объем тепловой энергии в составе платы за горячую воду будет рассчитываться одинаково — исходя из установленных нормативов, по тарифам, установленным для ресурсоснабжающих организаций. Размер платы станет понятным как для управляющих, ресурсоснабжающих организаций, так и для собственников жилья.

В министерстве ЖКХ Ростовской области заверили, что введение норматива в отопительный сезон не приведет к увеличению совокупного платежа граждан за ЖКУ — собственники жилья продолжат оплачивать тепловую энергию по показаниям общедомового прибора учета. В соответствии с Правилами 354 от общего объема потребленной тепловой энергии по общедомовому прибору учета сначала отнимается объем тепловой энергии, затраченный на приготовление горячей воды, исчисленный по нормативу. Оставшуюся тепловую энергию распределяют в качестве коммунальной услуги по отоплению. Если стоимость горячей воды в совокупном платеже увеличится, то стоимость отопления уменьшится. В дальнейшем начисление платы за горячую воду всегда будет одинаково.