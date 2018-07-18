В Ставропольском крае столкнулись «Газель» и микроавтобус

Ставропольский край

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В результате ДТП 18 июля в Невинномыске пострадали четыре человека

По предварительным данным, в 14:00 на улице Матросова пассажирская «Газель» №120 столкнулась с микроавтобусом Volkswagen. В маршрутке находилось девять человек, в микроавтобусе три.

В аварии пострадали четыре человека, они доставлены в больницу, сообщает «Интерфаксу» пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.

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В Ставропольском крае столкнулись «Газель» и микроавтобус
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