В Ставропольском крае столкнулись «Газель» и микроавтобус

В результате ДТП 18 июля в Невинномыске пострадали четыре человека

По предварительным данным, в 14:00 на улице Матросова пассажирская «Газель» №120 столкнулась с микроавтобусом Volkswagen. В маршрутке находилось девять человек, в микроавтобусе три.

В аварии пострадали четыре человека, они доставлены в больницу, сообщает «Интерфаксу» пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.