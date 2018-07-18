Осенью «Яндекс» планирует выпустить систему «умного дома»

Компания «Яндекс» к осени планирует выпустить свою систему «умного дома» «Яндекс.Модуль»

Мини-компьютер «Яндекс.Модуль», который скорее всего будет продаваться как пульт управления для системы «умный дом» будет продаваться в комплекте с выпущенной в начале июля «Яндекс.Станцией». Компания уже получила разрешение на импорт в страны Евразийского экономического союза — Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию, сообщает «Коммерсантъ».

В качестве разработчика в документах реестра зарегистрирована американская компания из Сан-Франциско NotAnotherOne, производящая «Яндекс.Станцию». Компания-разработчик уже производит «умный дом» для «Мегафона», поэтому система будет напоминать Life Control от «Мегафона» без 3G и 4G. Контроллер будет базироваться на функциях «Яндекс.Станции» и напоминать Google Home, сообщают «Ведомости».

Представитель «Яндекса» отрицает эту информацию и отмечает, что данные в реестре нотификации не относятся к контроллеру «умного дома».