Ростов попал в список городов, где дешевле всего жить студентам

Ростовская область, Вся Россия

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Эксперты рассчитали цены на квартиры в популярных для получения образования городах. Дешевле всего учащимся жить в Самаре, Ростове-на-Дону и Новосибирске

Самыми дорогими для проживания студентов городами стали Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург, говорится в исследовании Domofond.ru, подготовленном для «Российской газеты». Всего в исследовании была проведена оценка в шести городах, занимающих первые места в рейтинге по числу вузов.

В Ростове однокомнатные квартиры стоят в среднем 14 тысяч рублей. Цена квадратного метра оценивается от 400 до 500 рублей: от 13-14 тысяч — однокомнатные квартиры и от 16-17 тысяч рублей — двухкомнатные. Для сравнения: в Санкт-Петербурге однокомнатная квартира в среднем стоит 21,5 тысячи рублей. 

Цены на жилье рядом с учебными заведениями начинают расти в цене с середины лета, своего пика они достигнут к сентябрю.

«В прошлом году цена квартир в этот пиковый период выросла на 4,7 процента», — отмечает эксперт портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова.

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