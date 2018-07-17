На Кубани в суд передано дело об отмывании 1,5 млрд рублей

В Краснодаре перед судом предстанут участники преступного сообщества, обвиняемые в выводе из-под государственного налогового контроля 1,5 млрд рублей

Как сообщали Юга.ру, по данным следствия, подозреваемые провели через счета фирм-однодневок около 1,5 млрд рублей, после чего обналичили средства, получив доход в виде комиссионных.

Организатором сообщества следствие считает Ивана Харламова, его сообщники — Александр Гайворонский, Алексей Рябцев, Алексей Казаров, Артур Погосов, Оксана Ефименко и ряд неустановленных лиц.

«По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период с апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 млн рублей», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

В ведомстве считают, что между членами ОПС имелась четкая иерархия, были распределены функции каждого участника, существовала общая материально-финансовая база и применялись меры конспирации.

Дело в отношении восьми человек было возбуждено по ч.2 ст. 172 УК РФ (Осуществление незаконной банковской деятельности) и ч.1,2 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участии в нем). При этом участники группировки не признавали вину, считая уголовное преследование необоснованным. Позже добавилась еще одна статья — ч.2 ст.187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Иван Харламов, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находится в федеральном розыске. Также в отдельное производство выделено дело в отношении бухгалтера, заключившей досудебное соглашение. Оно также передано в суд.