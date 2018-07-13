На поиски золота в Ростовской области выделят 200 млн рублей
Ростовская область Мария Строителева
Департамент по недропользованию по ЮФО объявил аукцион и ищет подрядчика, которые проведет работы по поиску золота в Ростовской области
Согласно документу на сайте госзакупок, максимальная цена контракта — 200 млн рублей.
Поисковые работы будут вестись в пределах Ольховской перспективной площади (Ростовская область).
Подрядчик должен будет выявить перспективные участки по добычи золота, оценить особенности и состав золота, дать прогнозы по использованию месторождения.
Деньги выделят из федерального бюджета. Завершить работы планируется в ноябре 2020 года.
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