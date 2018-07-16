В Севастополе назначили и. о. главы департамента образования
Исполняющим обязанности директора департамента образования Севастополя стал Игорь Белозеров
Его представил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на аппаратном совещании 16 июля.
«Хочу представить и. о. директора департамента образования Игоря Белозерова. Прошу взаимодействовать с ним и желаю ему удачи на новом посту», — цитирует Овсянникова пресс-служба правительства Севастополя.
После скандала с отравлением детей в лагере «Ласпи» экс-директор департамента образования Севастополя Михаил Родиков написал заявление об увольнении. Его обязанности исполняла бывший замдиректора Светлана Кириленко, пишет «Российская газета».
Как сообщали Юга.ру, Балаклавский районный суд Севастополя в июне приостановил работу детского оздоровительного центра «Ласпи», где произошла вспышка острой кишечной инфекции.
Кто такой Игорь Белозеров
Игорь Белозеров родился в 1960 году в Омске. Окончил Тюменский государственный университет по специальности «география». Работал в управлении комитета по лицензированию, аттестации и государственной аккредитации в области образования при правительстве Удмуртии. С 2008 года был заместителем министра образования и науки Удмуртской Республики.
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