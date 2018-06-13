Суд закрыл лагерь в Севастополе, где отравились дети, до конца лета

Балаклавский районный суд Севастополя приостановил работу детского оздоровительного центра «Ласпи», где произошла вспышка острой кишечной инфекции

Учреждение привлекли к административной ответственности за нарушение санитарного законодательства (ст. 6.3 КоАП РФ).

«Более двадцати нарушений санитарных норм и правил, выявленных в лагере "Ласпи", позволило суду приостановить деятельность юридического лица на 70 суток», — сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщали Юга.ру, 9 июня из оздоровительного центра «Ласпи» из-за вспышки кишечного заболевания госпитализировали более 20 детей и вожатых.

Проверка Роспотребнадзора выявила в лагере многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в столовой, несоблюдение личной гигиены, нарушение технологии приготовления еды и мытья посуды. Также у некоторых работников выявили золотистый стафилококк.