В Адыгейске все многоквартирные дома подключат к новому водоводу

В Адыгейске перейдут на новую систему водоснабжения. До конца года все многоквартирные дома планируют подключить к новому водоводу

В пресс-службе мэрии Адыгейска сообщили, что новые водопроводные сети протяженностью более 32 км и пять новых скважин построили по федеральной целевой программе «Юг России».

«К ним уже подключили 80% домов в частном секторе. Сейчас закончили собирать исходные данные, необходимые для проектирования участков водопроводов от каждого многоквартирного дома до точки врезки в новую городскую сеть. До конца года необходимо подключить к сети более 60 многоэтажек. Таким образом, город полностью переведут на новую систему водоснабжения», — рассказали Юга.ру в пресс-службе администрации Адыгейска.

По мнению специалистов, технологическое присоединение всех объектов к новой централизованной системе улучшит качество питьевой воды. Также это повысит надежность водоснабжения потребителей города.

В связи с жалобами жителей предприятие «Комсервис» провело комплексную проверку городской сети водоснабжения. В результате специалисты обнаружили нарушения в работе насосных агрегатов на центральном водозаборе и запорных арматур в разных микрорайонах города. Отмечается, что это и послужило причиной слабого напора или отсутствия воды.

«Коммунальщики заменили центробежный насос, который подает артезианскую воду в систему водоснабжения города, и отремонтировали задвижки», — сказал глава города Махмуд Тлехас.