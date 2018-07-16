В Новочеркасске девочка умерла после того, как поела мороженого

Ростовская область

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В Новочеркасске следователи начали проверку по факту смерти трехлетней девочки

По версии следствия, 13 июля родители привезли в больницу трехлетнюю девочку без признаков жизни. После реанимационных мероприятий ребенок скончался. По словам родителей, девочка ела мороженое, запивая сладким напитком, и играла. Во время игры она неожиданно потеряла сознание и у нее остановилось дыхание. Сразу же девочку отвезли в больницу. Предположительной причиной смерти ребенка является асфиксия из-за обтурации дыхательных путей рвотными массами.

Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Дети Следственный комитет
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В Новочеркасске девочка умерла после того, как поела мороженого
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