В Краснодаре в благоустроенных дворах укрепят ограждения на спортплощадках

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил укрепить ограждения спортивных площадок в благоустроенных дворах

Глава города посетил двор в районе улиц Ставропольской и Шевченко. Двор является общим для шести многоэтажных домов на улицах Ставропольской и Кавказской. Его благоустроили в 2017 году: оборудовали новую детскую площадку, высадили более 70 деревьев, установили многофункциональную спортплощадку для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол.

Мэр обсудил с жителями содержание благоустроенной территории. Первышов отметил, что во дворе есть засохшие саженцы деревьев и многолетних кустарников, газон местами погиб. Первышов призвал жителей активнее следить за порядком и сохранять игровое оборудование, высаженные деревья и кустарники.

Также оказалось повреждено ограждение спортивной площадки. Глава города поручил управлению коммунального хозяйства и благоустройства по возможности заменить секции на более крепкие. Он добавил, что на основе опыта эксплуатации спортплощадок, в дальнейшем такие ограждения не будут устанавливать из-за их недостаточной надежности, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар
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