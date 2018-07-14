В Майкопе пропала 42-летняя женщина

Адыгея

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В Майкопе полиция разыскивает исчезнувшую женщину

По данным МВД, 42-летняя Лариса Чупина 23 июня ушла из дома и не вернулась. На вид женщине 40-45 лет, ее рост около 155 см, Чупина плотного телосложения с темно-русыми волосами. Была одета в темно-синее платье.

Полиция просит всех, кому известно местоположение Чупиной, сообщить по телефонам: (8772) 52-30-71, 59-64-00 или на 02, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Адыгее.

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