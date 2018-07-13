Правительство предложило выплачивать компенсации инвесторам игорных зон, проработавших меньше 10 лет

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возмещение ущерба инвесторов в случае ликвидации игорной зоны либо изменения ее границ до истечения 10 лет со дня ее создания

Напомним, сейчас, согласно законодательству, игорные зоны не могут быть ликвидированы ранее чем через 10 лет с момента их создания. Поэтому срок существования попавшей под ликвидацию первой действующей в России игорной зоны «Азов-Сити» продлили до 1 января 2019 года.

Изменения, направленные на защиту прав инвесторов, предлагается внести в ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

Согласно документу, предусматривается возмещение ущерба в случае ликвидации игорной зоны либо изменения ее границ на основании ФЗ до истечения 10 лет со дня ее создания.

При этом, если правительство приняло решение о ликвидации или изменении границ игорной зоны по истечении 10 лет с момента ее создания, то убытки инвесторов игорной зоны возмещению не подлежат.

Порядок выплат будет определять правительство. Ущерб будет возмещаться из бюджета субъекта РФ, где расположена игорная зона, который в свою очередь получит на эти цели трансферт из федерального бюджета.

Срок ликвидации игорной зоны или изменения ее границ не может быть меньше трех лет со дня принятия соответствующего решения правительства РФ.

«Принятие этого документа позволит создать для организаторов азартных игр в игорных зонах правовую определенность в части планирования экономической деятельности, а также гарантии возмещения реального ущерба в указанном случае», — говорится в пояснительной записке.