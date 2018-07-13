Семейная пара погибла в ДТП в Сочи

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с двумя погибшими

Инцидент произошел днем 13 июля в районе поселка Вардане. Перед поворотом на Буу ВАЗ-210, в котором ехали мужчина и женщина, врезался в другую машину.

«ВАЗ-2107 занесло на мокрой дороге и вынесло на встречную полосу. Находившиеся в нем супруги скончались на месте аварии», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.

По предварительным данным, причиной аварии стало значительное превышение скорости «семеркой».

ДТП Сочи
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