Семейная пара погибла в ДТП в Сочи

В Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с двумя погибшими

Инцидент произошел днем 13 июля в районе поселка Вардане. Перед поворотом на Буу ВАЗ-210, в котором ехали мужчина и женщина, врезался в другую машину.

«ВАЗ-2107 занесло на мокрой дороге и вынесло на встречную полосу. Находившиеся в нем супруги скончались на месте аварии», — цитирует «Интерфакс» информированного источника.

По предварительным данным, причиной аварии стало значительное превышение скорости «семеркой».