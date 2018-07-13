В Анапе отремонтируют 44 дороги

В Анапе по муниципальной программе начали ремонтировать дороги

Всего планируют отремонтировать 44 дороги в городе и сельских округах. Это 12 км гравийных и 4 км заасфальтированных дорог, а также 300 метров тротуара.

Согласно графику, работы по обновлению покрытия уже начали на переулке Спасском и улице Рождественской. Затем ремонт проведут в станице Гостагаевской, где обновят покрытие четырех улиц, и в Анапской.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства Анапы рассказали, что все работы собираются завершить до конца года. Однако подрядчик обещает закончить дорожный ремонт на месяц раньше — до 30 ноября.

При подготовке к чемпионату мира по футболу Анапа получила 137 млн рублей. На эти деньги отремонтировали улицы Горького, Черноморскую, Степную, Школьную и Объездную в Витязево, улицы Горького, частично Шевченко, Самбурова и Ленина в городской черте, Тбилисскую — в станице Анапской. На ямочный ремонт из муниципального бюджета направили 8,3 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Анапы.