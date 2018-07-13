В Краснодаре на GEEK PICNIC выступят «Наадя», Mujuice и Pompeya

Стала известна музыкальная программа краснодарского фестиваля наук, технологий и искусства GEEK PICNIC

«Мы считаем, что музыка является неотъемлемой частью гик-культуры, и в этом году постарались над концертной программой. Pompeya — одна из первых инди-групп, добившихся в России успеха с англоязычным репертуаром. Мы считаем большой удачей их визит в Краснодар, так как в прошлом году Pompeya переехала в Лос-Анджелес и их концерты в России теперь, вероятно, будут проходить реже», — рассказала программный директор GЕЕKPICNIC в Краснодаре Анна Ткачева.

Вечером 15 сентября на фестивале выступят Mujuice и Pixelord, на следующий день — «Наадя» и Pompeya.

На фестивале будет зона экспериментальной электронной музыки Sound Lab. В ней выступят российские диджеи: Koett, SlowLifeProgram, FMSAO, Lomovolokno, wac, Herbarium, Panks, Coubo, Dural, pranch, Vajra, PhatStewie, «Два пустых скафандра». Продюсер фестиваля Серафима Чичева отметила, что зона Sound Lab — это фактически небольшой фестиваль электронной музыки внутри GEEK PICNIC.

Фестиваль наук, технологий и искусства проходит в Краснодаре во второй раз. В этом году на нем выступят более 30 спикеров — ученые, художники и эксперты в области современных технологий. Подробная программа опубликована на сайте, в группах «ВКонтакте» и Facebook.