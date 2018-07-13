Медведь с балалайкой и леопард встретили новых легионеров ХК «Сочи»

Краснодарский край

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Спортсменов ХК «Сочи» в аэропорту вечером 12 июля встречали леопард и медведь

Хоккеисты Роберт Розен и Йоанн Овитю — новички сочинской команды, прилетели в город для подготовки к сезону КХЛ.

«Мы часто слышим такое стереотипное мнение, что будто бы в России на каждом шагу можно встретить медведя с балалайкой...Наши новые легионеры Йоанн Овитю и Роберт Росен, прилетев в Сочи, убедились, что некоторые стереотипы все же подтверждаются», — говорится в описании видео на YouTube.

У медведя в руках была табличка с именем одного из спортсменов и надписью «Меняю балалайку на хоккеиста!», а второго животного на бумаге было написано: «Переходи на леопардовую сторону! У нас есть лед и печеньки!»

Такая встреча удивила хоккеистов и вызвала положительные эмоции, несмотря на потерю багажа и долгий перелет, рассказали спортсмены в интервью.

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