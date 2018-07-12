В центре Армавира зерновоз провалился под асфальт

Днем 12 июля в Армавире проезжающий по дороге КамАЗ с зерном провалился под асфальт

Инцидент произошел на пресечении улиц Розы Люксембург и Урицкого. Во время аварии весь груз высыпался на землю, а левые колеса машины полностью ушли под землю.

По словам прибывших на место сотрудников администрации и коммунальных служб, это могло произойти по двум причинам: перегруз КамАЗа или размыв грунта из-за износа водопроводной сети.

Сейчас точные причины произошедшего устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники Курганинского группового водопровода. Движение на этом участке дороги возможно только по одной полосе, передает портал Gorodarmavir.ru.