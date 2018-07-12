В центре Армавира зерновоз провалился под асфальт

Краснодарский край

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Днем 12 июля в Армавире проезжающий по дороге КамАЗ с зерном провалился под асфальт

Инцидент произошел на пресечении улиц Розы Люксембург и Урицкого. Во время аварии весь груз высыпался на землю, а левые колеса машины полностью ушли под землю. 

По словам прибывших на место сотрудников администрации и коммунальных служб, это могло произойти по двум причинам: перегруз КамАЗа или размыв грунта из-за износа водопроводной сети.

Сейчас точные причины произошедшего устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники Курганинского группового водопровода. Движение на этом участке дороги возможно только по одной полосе, передает портал Gorodarmavir.ru.

Армавир ДТП
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