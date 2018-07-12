В Чечне 12-летний мальчик за рулем машины насмерть сбил годовалого ребенка
Чечня Маша Томилина
Прокуратура Чечни проверит обстоятельства смерти ребенка, на которого наехал автомобиль под управлением подростка
ДТП случилось 9 июля в Грозненском районе.
По предварительным данным, 12-летний подросток за рулем машины своего отца наехал на полуторагодовалого мальчика. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
Прокуратура республики назначила доследственную проверку.
Специалисты займутся выяснением причин и условий, которые привели к трагедии, а также оценят отношение родителей к своим обязанностям по воспитанию и содержанию детей, передает пресс-служба прокуратуры Чечни.
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