Майкоп и китайский Цюаньчжоу стали городами-побратимами

Адыгея

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В Адыгею прибыла китайская делегация из города Цюаньчжоу, в состав которой вошли представители муниципалитета и бизнес-сообщества

В рамках визита мэр Майкопа Андрей Гетманов и председатель постоянного комитета муниципального народного конгресса Цюаньчжоу Чен Ванли подписали соглашения об установлении побратимских связей между городами.

Стороны планируют наладить сотрудничество в экономической, культурной и научной сферах. Премьер-министр Адыгеи Александр Наролин отметил сложившиеся между республикой и Цюаньчжоу тесные дружеские отношения и выразил надежду, что нынешний визит делегации из КНР откроет новые возможности и перспективы по реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов.

«В 2014 году мы подписали меморандум о сотрудничестве. Приятно видеть, что эти намерения не остались на бумаге, а воплощаются в жизнь. Убежден, что у нас есть общие интересы в самых разных сферах», — сказал Гетманов.

Бизнесмены отметили обширные возможности для партнерства — это закупка китайского оборудования и технологий для модернизации предприятий региона, экспорт продукции наших производителей, совместные инвестпроекты. Стороны обсудили перспективы обучения специалистов в разных отраслях и культурном обмене.

«Мы уже обсудили некоторые вопросы с премьер-министром Адыгеи. Кроме того, состоялась встреча представителей бизнеса обеих сторон. У нас есть много точек соприкосновения, надеемся на дальнейшее развитие взаимоотношений», — заключил глава китайской делегации Чен Ванли.

Андрей Гетманов Майкоп Международное сотрудничество
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