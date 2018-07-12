Жителя Адыгеи будут судить за развращение девочки в соцсети

Адыгея

Распечатать

В Адыгее местного жителя заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки

Установлено, что 28-летний майкопчанин с декабря 2017 года в соцсети осуществлял развратные действия в отношении жительницы республиканского центра.

Преступление выявили сотрудники подразделения «К», которое борется с преступлениями в сфере информационных технологий, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, передает пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14 лет).

Подозреваемый задержан. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Дети Преступления против детей Социальные сети
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре на таможне задержали 10 тыс. контрафактных упаковок Lego
«Яндекс» представил дневной топ-10 запросов кубанцев: распад Югославии, что за страна Хорватия, есть ли разница между Англией и Великобританией
Фан-зону в Ростове во время ЧМ посетило более 400 тыс. человек
В Сочи грузовик с эстакады упал на рельсы и помешал движению поездов
Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2019 года
Власти Ставрополья дополнительно выделили 8,9 млн рублей на выплаты пострадавшим от урагана

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале