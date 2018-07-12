Жителя Адыгеи будут судить за развращение девочки в соцсети
В Адыгее местного жителя заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки
Установлено, что 28-летний майкопчанин с декабря 2017 года в соцсети осуществлял развратные действия в отношении жительницы республиканского центра.
Преступление выявили сотрудники подразделения «К», которое борется с преступлениями в сфере информационных технологий, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, передает пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14 лет).
Подозреваемый задержан. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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