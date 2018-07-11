В Ростове прошел ураган, повреждены десятки машин

11 июля во второй половине дня в Ростове поднялся сильный ветер, он повредил деревья и множество машин, в социальных сетях люди выкладывали разрушительные последствия урагана

Сильный ветер повредил деревья. Они падали на машины и провода, из-за этого в Ростове оказались обесточены десятки домов.

Ветр сносил торговые палатки и автобусные остановки.

В соцсетях ростовчане выкладывали фотографии множества разбитых машин, на которые падали ветки деревьев.