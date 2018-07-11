Автором самого популярного канала в Telegram «Сталингулаг» может быть молодой блогер из Махачкалы

За анонимным автором популярнейшего телеграм-канала «Сталингулаг» может скрываться блогер из Махачкалы Александр Горбунов, которому сейчас 26 лет

Возможного создателя проекта рассекретил РБК. Издание обратило внимание, что одноименный аккаунт в Twitter @StalinGulag был создан в июне 2013 года на базе аккаунта @algorbunov. С 2011 года предполагаемый автор аккаунта Александр Горбунов скидывал туда ссылки на публикации в своем блоге в «Живом журнале». Его Горбунов вел не анонимно, в профиле были указаны имя, фамилия и дата рождения (данные WaybackMachine, сам блог уже удален).

Также на Горбунова указывают сервисы, в которых использовался адрес электронной почты, привязанный к Twitter-аккаунту «Сталингулага». К почте была привязана страница матери Горбунова в «Одноклассниках», его аккаунт во «ВКонтакте» (сейчас удален), она также использовалась при регистрации сайта по личностному росту Moneymlm.ru.

Еще журналисты обратили внимание, что книжные обзоры, появляющиеся в «Сталингулаге», дублируют библиотеку пользователя aelexandryo на Bookmate.

Издание отмечает, что 10 лет назад — в 2008 году пользователь с ником aelexandryo задал на старейшем российском форуме по интернет-маркетингу Searchengines.guru вопрос о том, какую прибыль получит его блог, если вложить в продвижение 50 тыс. рублей. Сейчас стоимость одного рекламного поста в канале «Сталингулаг» составляет 150 тыс. рублей.

На телеграм-канал «Сталингулаг», который был создан в 2016 году, подписаны почти 300 тыс. человек, он стабильно занимает первое место в рейтинге самых популярных телеграм-каналов России (аудитория одноименного аккаунта в твиттере — около 1,25 млн человек). Там публикуются посты, критикующие российскую действительность и власть.