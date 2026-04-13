Руководителей горбольницы Сочи осудили за взятки и мошенничество

В Сочи и.о. главврача и его заместителя отправили в колонию строгого режима

13 апреля пресс-служба Следственного комитета Краснодарского края сообщила, что исполняющего обязанности главного врача городской больницы № 5 и его заместителя по экономическим вопросам признали виновными в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и получении взяток (п. «а, в» ч. 5 ст. 290, п. «а» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие установило, что с декабря 2020 года по декабрь 2022-го фигуранты сообщали двум своим подчиненным ложные сведения о якобы ошибочно начисленных им премиях. Руководители требовали от сотрудников вернуть эти деньги, и те соглашались. Таким образом осужденные похитили 408 тыс. рублей.

Кроме того, злоумышленники неоднократно получали взятки от индивидуальных предпринимателей. Взамен они заключали договоры с медицинским учреждением на поставку и монтаж оборудования и изделий. Общая сумма взяток превысила 2,7 млн рублей. Исполняющего обязанности главного врача больницы приговорили к 12,5 годам лишения свободы. Его заместитель получил 8,5 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Обоим осужденным назначили штраф 2 млн 722 тыс. 700 рублей. Кроме того, их лишили права шесть лет занимать должности в государственных органах и организациях.