Николай Редькин расскажет о хип-хопе и Паше Технике в Краснодаре и Ростове

Музыкальный критик Николай Редькин отправляется в тур «Комедия и трагедия Паши Техника», чтобы рассказать о формировании русского музыкального андеграунда и феномене звука, изобретенного фронтменом группы Kunteynir. Большие площадки, привыкшие принимать драйвовые шоу, на этот раз откроют двери для любителей музыкальной журналистики.

«Это лекция про Пашу Техника, его фигуру и судьбу. Мы поговорим о нем как о неоднозначной персоне, но в первую очередь как о музыканте — необычном, странном, но сумевшем пронести свое видение хип-хопа через годы и оказать влияние на несколько поколений рэп-артистов», — сказано в описании турне.

Посетить лекции можно будет в следующих городах юга:

16 апреля — Ростов-на-Дону (Кроп Арена),

17 апреля — Краснодар (Кроп Арена).

Билеты — от 1200 рублей.

Николай Редькин — бывший соведущий популярного интернет-шоу «Вписка», которое объединило интервью с музыкальными героями современности и эстетику телепрограммы «Пока все дома». Появившись в 2017 году, канал «Вписка» обзавелся огромной фан-базой и многомиллионными просмотрами.



В 2023 году Николай перестал активно участвовать в создании шоу, чтобы сконцентрироваться на собственной деятельности. Сейчас он ведет личный авторский блог о музыке. Его канал «Брокен Дэнс» насчитывает свыше 400 тысяч подписчиков, а ролики об особенностях музыкальных коллективов активно расходятся по интернету в виде мемов и цитат.



Также Николай начал активно развиваться как офлайн-лектор. После десятка выступлений в столицах он объявил свой первый тур лекций по России.