Суд отказал благотворительному фонду в иске на 300 млн рублей к ФК «Ростов»
Ростовская область Мария Строителева
Арбитражный суд Ростовской области отклонил иск благотворительной организации «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» о взыскании 328,4 млн рублей с футбольного клуба «Ростов»
В документах Арбитражного суда Ростовской области говорится, что в иске было полностью отказано.
Как писали Юга.ру, истец просил взыскать с клуба 328,4 млн рублей, в том числе почти 259 млн рублей неосновательного обогащения и около 69 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.
10 июля стало известно, что минстрой Ростовской области хочет взыскать с подрядчика «Ростов-Арены» 119 млн рублей.
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