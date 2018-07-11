В Краснодаре на нескольких улицах ограничено движение из-за ремонта

Краснодарский край

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Из-за ремонтных работ в Краснодаре ограничат движение по улицам Северной и Мачуги

С 16 июля по 15 августа МУП «КТТУ» будет проводить ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Садовой и Северной. Движение транспорта ограничат по одной из полос на данном участке.

С 12 июля по 10 сентября ООО «Краснодар Водоканал» планирует произвести ремонт и замену напорного канализационного коллектора по улице Мачуги. Промежуток от улицы Трамвайной до Игнатова в это время будет перекрыт, сообщают в пресс-службе мэрии Краснодара.

Краснодар Ремонт дорог

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