Школьник из Афганистана утонул в реке под Ростовом

Школьник из Афганистана утонул в реке Северский Донец Ростовской области, скатившись с горки в воду

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, по предварительным данным, 10 июля мальчик 2003 года рождения был на базе отдыха в Каменском районе. Он купался в реке Северский Донец, где, скатившись с горки в воду, не смог самостоятельно удержаться на плаву и на глазах очевидцев утонул.

Проводится доследственная проверка.