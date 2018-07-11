Школьник из Афганистана утонул в реке под Ростовом

Ростовская область

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Школьник из Афганистана утонул в реке Северский Донец Ростовской области, скатившись с горки в воду

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, по предварительным данным, 10 июля мальчик 2003 года рождения был на базе отдыха в Каменском районе. Он купался в реке Северский Донец, где, скатившись с горки в воду, не смог самостоятельно удержаться на плаву и на глазах очевидцев утонул.

Проводится доследственная проверка.

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