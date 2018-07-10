В Карачаево-Черкесии врача осудили за смерть двухлетнего ребенка после неверного диагноза

Черкесский суд вынес приговор 48-летнему врачу-педиатру городской детской больницы, из-за которого умер двухлетний ребенок

В октябре 2017 года в городскую детскую больницу Черкесска доставили ребенка с повышенной температурой, рвотой и диареей. Врач-педиатр при осмотре поставил неправильный диагноз и отказал в госпитализации. В результате ребенок скончался в реанимации с диагнозом тотальное двухстороннее вирусное воспаление легких.

В отношении врача возбудили уголовное дело. Следователи провели судебно-медицинские экспертизы, допросили свидетелей, врачей и родственников мальчика.

Педиатра признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили наказание в виде ограничения свободы на один год, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Карачаево-Черкесии.

Ранее Юга.ру писали, что в Пятигорске возбудили уголовное дело по факту смерти 52-летней местной жительницы в больнице.