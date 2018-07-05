На Ставрополье возбудили дело из-за смерти женщины в больнице

В Пятигорске возбудили уголовное дело по факту смерти 52-летней местной жительницы в больнице

По данным следствия, в апреле бригада скорой медицинской помощи доставила женщину в городскую клиническую больницу с приступом желчнокаменной болезни. На лечении пациентка находилась до 9 мая.

Через несколько дней ее снова госпитализировали в больницу. Однако 24 мая женщина скончалась. Была назначена экспертиза.

Согласно заключению, смерть пациентки наступила от псевдомембранозного колита, который осложнила интоксикация организма. Уточняется, что это произошло из-за несвоевременного назначения адекватного лечения.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.