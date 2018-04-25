В Карачаево-Черкесии будут судить педиатра из-за смерти двухлетнего ребенка

В Карачаево-Черкесии в суд направили уголовное дело в отношении 48-летнего врача-педиатра, которого обвиняют в смерти ребенка

По данным следствия, в октябре 2017 года жительница Черкесска вызвала скорую помощь, так у ее двухлетнего сына были признаки отравления и повышенная температура. При осмотре больного ребенка на дому фельдшер выявил признаки острой респираторной вирусной инфекции верхних дыхательных путей в виде повышения температуры, кашля, озноба. Он установил предварительный диагноз — ОРИ, бронхит. После этого мальчика доставили в больницу.

Отмечается, что врач-педиатр приемного отделения Черкесской городской детской больницы допустил небрежность при оказании больному ребенку медицинской помощи. Он оценил состояние мальчика как удовлетворительное. При этом не провел дополнительного обследования и не оценил тяжесть состояния больного. По данным следователей, педиатр не обеспечил консультацию детского врача-инфекциониста. Также он отказал в госпитализации ребенка и избрал неверную тактику лечения. В результате мальчик скончался в реанимации с диагнозом тотального двухстороннего вирусного воспаления легких.

По уголовному делу провели ряд судебно-медицинских экспертиз, допросили свидетелей, врачей и родственников ребенка. Прокурор подписал обвинительное заключение, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Карачаево-Черкесии.