Краснодарка побила 34-летний рекорд России по плаванию

На юниорском первенстве Европы в Хельсинки 14-летняя Анастасия Сорокина из Краснодара установила рекорд по плаванию

На дистанции 200 м комплексным плаванием Сорокина побила рекорд, который ранее был установлен 34 года назад советской пловчихой, заслуженным мастером спорта СССР Еленой Дендеберовой, сообщает Всероссийская федерация плавания.

«Я знала о существовании такого рекорда, но не знала его времени, поэтому не нацеливалась на него. Но я очень рада, что смогла его побить. У меня буря эмоций», — отметила Анастасия Сорокина.

В заключительный день первенства Европы по плаванию 2018 года российские пловцы завоевали 10 медалей: пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. Всего сборная России завоевала 34 медали: 18 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовых, тем самым заняв первую строчку медальной таблицы соревнований.