Двух ростовчан осудили на 14 и 15 лет за жестокое убийство знакомого на кладбище

Ростовский областной суд 9 июля вынес приговор в отношении Евгения Орехова и Максима Черепанова, которые убили знакомого на кладбище и похитили его вещи

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд установил, что подсудимые в Белокалитвинском районе Ростовской области познакомились с мужчиной. Возникла ссора, в результате которой Орехов с Черепановым вывезли нового знакомого на автомобиле в район кладбища, где жестоко избили. От травм он скончался на месте происшествия.

Обвиняемые похитили вещи убитого и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Орехова приговорили к 15 годам колонии строгого режима, Черепанова — к 14.

Приговор в законную силу пока не вступил.