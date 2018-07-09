В Адыгее подросток украл у участников гонки велосипеды на 590 тыс. рублей

Адыгея

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В Адыгее завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, которого обвинили в краже велосипедов у участников соревнований

В апреле у представителей команд по велоспорту, которые прибыли в республику для участия во всероссийских соревнованиях по велоспорту, украли три велосипеда и запасные части к ним. Сумма ущерба составила почти 590 тыс. рублей.

В преступлении заподозрили 17-летнего парня. Кроме того, установлено, что он попал в салон автомобиля через незапертую пассажирскую дверь и похитил автомагнитолу и автоусилитель на общую сумму 3 тыс. 795 рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 и ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере).

Следственные органы собрали достаточную доказательную базу, уголовное дело направлено в суд.

Велоспорт Следственный комитет
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