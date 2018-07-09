В Адыгее сгорели склады двух организаций

В Адыгее 8 июля потушили пожар на складах двух фирм

Общая площадь возгорания почти достигла 1 тыс. кв. метров. Вечером горели складские помещения на хуторе Игнатьевском Кошехабльского района. В 3:00 в Майкопе загорелся склад ООО «Комплекс Агро».

«К месту ЧС прибыли подразделения пожарной охраны, которые, проведя разведку пожара, установили, что площадь возгорания составляет 700 кв. метров, и приступили к локализации горения», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.

По словам собеседника, сотрудники предприятия эвакуированы, пострадавших нет. На данный момент проводится разбор конструкций складского помещения. Причина пожара, материальный ущерб устанавливаются.