В Крыму третий день ищут пропавшего в горах мужчину
Крым Маша Волобуева
В Крыму в районе горы Бойка третий день идут поиски пропавшего жителя Ялты
Сообщение о пропаже поступило спасателям 5 июля. На место оперативно отправили несколько отрядов сотрудников МЧС. Пропавшего искали в северо-западе от Бойкинского сухого водопада у подножья Артма-Кая. Во время операции спасатели прошли более 20 км.
Поиски продолжаются, сообщает РИА «Новости».
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