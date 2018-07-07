В Крыму третий день ищут пропавшего в горах мужчину

Крым

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В Крыму в районе горы Бойка третий день идут поиски пропавшего жителя Ялты

Сообщение о пропаже поступило спасателям 5 июля. На место оперативно отправили несколько отрядов сотрудников МЧС. Пропавшего искали в северо-западе от Бойкинского сухого водопада у подножья Артма-Кая. Во время операции спасатели прошли более 20 км.

Поиски продолжаются, сообщает РИА «Новости».  

Курорты и туризм МЧС
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