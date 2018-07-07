В Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали из ущелья группу туристов

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии из ущелья Джилы-Су вывели группу туристов

Из-за плохой погоды застрявшие в горах люди не могли спуститься вниз. Специалисты МЧС оказали им помощь и отвезли в аул Хурзук.

Отдыхающие в медицинской помощи не нуждаются. В операции задействовали четырех человек и одну машину, спасателям помогали двое добровольцев, пишет «Российская газета».  

МЧС
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